Врач Матюхин предупредил об опасности инфекций из стоячих водоемов

Врач Андрей Матюхин рассказал РИАМО о рисках, связанных со стоячими водоемами. Он подчеркнул, что такие водоемы могут быть источником опасных инфекций из-за благоприятных условий для размножения бактерий, грибков и простейших организмов.

Одной из таких инфекций является первичный амебный менингоэнцефалит, который может вызвать амеба Naegleria fowleri. Она обитает в илистой и теплой воде и попадает в организм человека при резком вдохе воды носом, например, при нырянии или падении. По обонятельному нерву амеба проникает прямо в мозг. Хотя такая инфекция встречается редко, она может быть очень опасной.

Также врач предупредил о риске лептоспироза, который передается через бактерии-лептоспиры.

При выборе места для купания стоит учитывать состояние водоема и избегать стоячей воды, чтобы минимизировать риск заражения, передает RT.