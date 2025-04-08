Большинство микробов человечеству не знакомо. Мир от новой пандемии спасет ИИ?

После COVID-19 люди осведомлены, что делать при пандемии, как бороться с ней и даже предотвратить. Если начнется новая эпидемия, человечество справится с ней, потому что обладает современными технологиями. Об этом в беседе с 360.ru заявил доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, ученые обладают суперкомпьютерами и программами с искусственным интеллектом. Такие технологии способны спрогнозировать развитие болезни и показать меры противодействия ей.

В программу вводят информацию о микробе — контагиозность, вирулентность, летальность и другие. На основе этих данных она начинает анализировать.

«Для чего это делается? Чтобы разработать меры противодействия возможным пандемиям <…> Туда закладывают микроба и прогнозируют, что надо делать по его локализации, по предотвращению распространения, по лечению, по мерам профилактики и так далее», — сказал Жемчугов.

Он отметил, что программы основываются не только на данных о микробах, но и на результате прошлого опыта. Например, благодаря современным технологиям уже сегодня можно подвести итоги пандемии коронавируса. Именно она многое дала человечеству для того, чтобы спрогнозировать действия при следующей эпидемии.

«Микробы интенсивно мутируют все. А мы знаем только 10% от тех, которые живут на Земле. То есть нужно быть к [пандемии] просто готовыми <…> А мы готовы, потому что у нас есть отличная система на стороне противодействия», — сказал эксперт.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новая глобальная пандемия начнется в любой момент — через 20 лет или уже завтра. Он подчеркнул, что людям нужно подготовиться к следующей эпидемии.