«Мы должны быть готовы». Глава ВОЗ заявил о неизбежности новой пандемии

Новая глобальная пандемия обязательно будет, поэтому к ней нужно подготовиться. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, его предупреждение опубликовали на сайте ВОЗ.

«Следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может и завтра. Но она неизбежна, и в любом случае мы должны быть готовы», — заявил он.

Гебрейесус отметил, что по последним данным, от COVID-19 скончались примерно семь миллионов человек. Однако ВОЗ оценивает настоящее число погибших в 20 миллионов. Также пандемия оказала очень негативное влияние на мировую экономику.

Глава организации призвал готовиться к новой эпидемии, невзирая на то, что про коронавирус начали забывать. Миру следует показать сигнал, что несмотря на противоречивые времена, страны готовы объединиться против общей угрозы.

Ранее глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев заявил, что организация запросила у России данные о новом вирусе, который якобы появился на территории страны. Проведенные исследования показали, что это микоплазменная инфекция.