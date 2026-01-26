«Бог есть, а смерти нет»: Симоньян впервые показала фото без парика после химиотерапии

Главный редактор телеканала RT и информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, борющаяся с раком, решилась показать себя без парика. В своем телеграм-канале она опубликовала сделанную дома фотографию.

«Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет», — подписала Симоньян снимок.

Главред RT объявила о тяжелой болезни вечером 7 сентября в эфире телеканала «Россия 1». На следующий день она перенесла операцию, а в октябре начала курсы химиотерапии. Одной из причин, приведших к заболеванию, сама журналистка считает болезнь и смерть ее мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

В декабре Симоньян рассказала о самочувствии, признавшись, что страдает от изжоги и болей во всем теле, не чувствует вкусов и ее не всегда держат ноги.