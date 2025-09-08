Маргарита Симоньян сообщила о серьезной болезни и предстоящей операции

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» сообщила, что у нее диагностировали серьезное заболевание и ей предстоит операция.

«За то время, что мы не виделись с вами, с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», — рассказала Симоньян.

Главред призналась, что обычно не носит ордена, но сегодня решила приколоть орден равноапостольной княгини Ольги III степени, врученный ей патриархом в накануне. Награду ей вручил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Симоньян отметила, что посчитала себя обязанной прийти на передачу и сказать правду, не давая поводов для слухов, которые обязательно просочатся. Журналистка напомнила, что патриарх Кирилл назвал ее воином.