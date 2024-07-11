Биолог Багрянцева рассказала об опасности «мясного клея» в продуктах

Трансглютаминаза, она же «мясной клей», в продуктах может способствовать развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также наследственных заболеваний, таких как целиакия. Об этом сообщила РБК доктор биологических наук Ольга Багрянцева.

Микробная трансглютаминаза используется в производстве мясных продуктов для склейки мышечной ткани в монолитный продукт и улучшения текстуры мяса низкого качества. С 2020 года этот фермент запретили к применению в России, однако Россельхознадзор и Роспотребнадзор продолжают находить его в отдельных образцах продукции.

По словам Багрянцевой, трансглютаминаза склеивает ворсинки слизистой оболочки кишечника. Как следствие, нарушаются всасывание и переваривание пищи. Кроме того, во внутренней среде организма она может негативно влиять на обмен веществ, что, в свою очередь, угрожает развитием болезней Альцгеймера, Паркинсона и ряда других заболеваний.

Поскольку штаммы «мясного клея» раньше использовались в производстве антибиотиков, его употребление также повышает резистентность бактерий к ним.

«В этом случае мы не сможем лечиться антибиотиками», — заключила эксперт.

Ранее диетолог назвала еще одну причину, по которой употребление трансглютаминазы опасно для здоровья.