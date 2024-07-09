В России стали чаще использовать в продуктах запрещенные добавки

Отечественные производители стали чаще использовать запрещенную добавку микробную трансглютаминазу (мТГ)— «мясной клей». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Трансглютаминазу используют для увеличения объема продуктов. «Мясной клей» может объединять несоединимые пищевые белки, а также в 10 раз сокращать цикл приготовления, благодаря чему выгодно снижать себестоимость. За последние два года использование мТГ увеличилось в 2,5 раза.

Эксперты Роскачества провели исследование и выявили наличие «мясного клея» в твороге некоторых производителей. Также вредный компонент нашли в колбасах и сосисках. В Союзмолоке пояснили, что трансглютаминазу используют на некоторых производствах как влагосвязывающий, водо- и жироудерживающий фермент. При этом в действующих технических регламентах на молочную продукцию этой добавки нет в списке разрешенных.

С 1 января 2020 года в России запретили использовать этот компонент, так как недостаточно изучили его воздействие на организм человека.