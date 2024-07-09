Диетолог Соломатина: еда с «мясным клеем» опасна для здоровья

«Мясной клей» представляет собой определенные ферменты, которые склеивают любую белковую составляющую. Пища с таким ингредиентом опасна для здоровья, сообщила врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, такой клей соединяет отходы мясного производства, в том числе жилки и хрящики, и придает определенный вид сосискам, колбасам и начинкам для пельменей.

Иммунная система человека может принять «мясной клей» за вторжение и начнет реагировать через воспаление. Из-за этого нарушатся пищеварение и другие процессы в организме, отметила Соломатина.

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