Бессонницу назвали симптомом двух серьезных заболеваний

Эндокринолог Одерий: бессонница может указывать на депрессию и гипертиреоз

Бессонницей могут сопровождаться нарушения в работе щитовидной железы и психические расстройства. В зависимости от заболевания она проявляется по-разному, сообщила врач-эндокринолог Анна Одерий изданию Lenta.ru .

«Хронические нарушения сна могут указывать на тревогу и депрессию. При тревожных расстройствах обычно страдает засыпание, а при депрессии более характерны ранние пробуждения», — сказала она.

Эндокринные нарушения тоже, по словам Одерии, сопровождаются проблемами с засыпанием. Например, при гипертиреозе, избытке гормонов щитовидной железы.

Их нехватка вызовет обратный эффект. Доктор сообщила, что гипотиреоз проявится повышенной сонливостью.

