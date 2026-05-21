Невролог Зелюкин назвал ошибкой резкий отказ от приема мелатонина

Бессонница стала одной из самых частых проблем современного общества, и многие ищут быстрое решение в приеме мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. Невролог Максим Зелюкин рассказал в беседе с ТСН24 , как избавиться от зависимости от подобных препаратов.

По его словам, резко прекращать прием мелатонина не стоит — это распространенная ошибка. Лучше всего снижать дозу постепенно.

На заключительном этапе, когда доза составляет 0,5–1 миллиграмма, рекомендуется перейти на прием «по требованию»: нужно делать один-два перерыва в неделю и использовать мелатонин только в те вечера, когда сложно уснуть.

Кроме того, важно заменить сам ритуал засыпания. Мелатонин эффективен только при соблюдении гигиены сна, отметил врач.