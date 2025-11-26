Трихолог Вурзель посоветовала проверить щитовидную железу при проблемах с волосами

Осенью люди часто замечают, что волосы выпадают сильнее. Это может происходить как у мужчин, так и у женщин. Трихолог, косметолог и дерматолог Диана Вурзель рассказала RT о возможных причинах.

Эксперт объяснила, что выпадение волос может быть связано с авитаминозом или заболеваниями. В частности, алопецию нередко вызывают проблемы с щитовидной железой, синдром поликистозных яичников у женщин или даже заболеваниям сердца.

«При гипертиреозе (избытке гормонов) волосы становятся ломкими, тусклыми, тонкими. Поэтому, чтобы не допустить выпадения волос, важно наблюдаться у эндокринолога, периодически проверять кровь на уровень гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4) и делать УЗИ щитовидки», — отметила медик.

По ее словам, в норме у человека в сутки выпадает не более 100 волос. Если это число превышено, то стоит задуматься о визите к врачу.