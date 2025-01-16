Бесплатное ЭКО. В Госдуме рассказали о возможности пройти процедуру по ОМС

Россиянки могут пройти искусственное оплодотворение по полису ОМС после постановки диагноза бесплодие и консультации врача-репродуктолога. Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова сообщила РИА «Новости» , что требуется для постановки в очередь на бесплатное ЭКО.

«Для участия в программе необходимо официальное подтверждение диагноза бесплодие, а также отсутствие медицинских противопоказаний к проведению процедуры ЭКО», — сказала она.

Список клиник, которые могут провести процедуру по ОМС, опубликован на сайте Минздрава России. Фролова сообщила, что в программе в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» участвуют имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности по акушерству и гинекологии организации.

Зачать ребенка путем ЭКО могут семейные пары и одинокие женщины. Депутат сообщила, что каждый пациент имеет право получить квоту на неограниченное количество попыток. Перед вступлением в протокол будущие родители проконсультируются у врача-репродуктолога и в случае необходимости пройдут лечение.

Врачи имеют успешный опыт проведения искусственного оплодотворения. В Подмосковье с января по август 2024 года провели три тысячи бесплатных процедур ЭКО, в результате родились около 1,2 тысячи детей.