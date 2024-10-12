Расходы бюджета на бесплатную медпомощь в России в 2025 году возрастут

В России в ближайшие три года увеличатся расходы государства на оказание всех видов бесплатной медицинской помощи. Минздрав подготовил проект Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, разместив его на портале проектов нормативных правовых актов.

Власти увеличат финансирование профилактических осмотров, лечения в стационарах, медицинской реабилитации и других видов помощи, оказываемых на бюджетной основе.

Охват лечением больных вирусным гепатитом С в 2025 году возрастет в 2,5 раза по сравнению с текущим. Объем онкологической помощи в дневных стационарах повысится на 18%, в круглосуточном — на 12,7%.

Более 19 миллионов человек смогут пройти оценку здоровья пациентов репродуктивного возраста. Минздрав включил в программу 103 329 протоколов ЭКО — на 13% больше, чем в 2024 году.

Оценка репродуктивного здоровья проводится в рамках федерального проекта «Репродуктивное здоровье», сообщили «Известия». В 2023 году он действовал в пилотном режиме в семи регионах России.

Ранее в Минздраве опровергли расширение списка медицинских противопоказаний к управлению транспортом.