Около 1,2 тысячи детей родились в Подмосковье после ЭКО с января

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Около 1,2 тысячи детей родились в Подмосковье после процедур экстракорпорального оплодотворения с начала года. Пройти ЭКО можно при наличии медицинских показаний, оформив квоту.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, современные технологии помогают забеременеть женщинам, у которых не получилось сделать это естественным путем.

«Важно, что такие процедуры, как ЭКО и криоперенос в регионе выполняются бесплатно, по полису ОМС. Всего после ЭКО с начала года в Подмосковье на свет появилось порядка 1,2 тысячи детей», — сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Получить услугу можно, оформив квоту. Инструкция по оформлению документов опубликована по ссылке.

Проект реализуют по нацпроекту «Демография».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Едва не отрезало от внешнего мира». Пламя стеной подошло к станице Романовской

ГУ МЧС России по Ростовской области

Я календарь переверну… Как зародился Шуфутинов день

Новая тактика в Донбассе. ВС России продвигаются невиданными темпами

Очередной генерал за решеткой? Замкомандующего ЛенВО попался на взятке

Власов Сергей

Новолуние в знаке Девы. Как пережить перестройку энергетического поля

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте