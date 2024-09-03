Около 1,2 тысячи детей родились в Подмосковье после ЭКО с января

Около 1,2 тысячи детей родились в Подмосковье после процедур экстракорпорального оплодотворения с начала года. Пройти ЭКО можно при наличии медицинских показаний, оформив квоту.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, современные технологии помогают забеременеть женщинам, у которых не получилось сделать это естественным путем.

«Важно, что такие процедуры, как ЭКО и криоперенос в регионе выполняются бесплатно, по полису ОМС. Всего после ЭКО с начала года в Подмосковье на свет появилось порядка 1,2 тысячи детей», — сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Получить услугу можно, оформив квоту. Инструкция по оформлению документов опубликована по ссылке.

Проект реализуют по нацпроекту «Демография».

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