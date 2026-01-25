Анализ на риск хромосомных заболеваний стал бесплатным для беременных россиянок

Беременные россиянки получили возможность сдавать по ОМС неинвазивный пренатальный тест, который выявляет синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии плода . Об этом сообщил ТАСС .

Анализ риска патологий всех хромосом включили в ОМС в рамках утвержденной программы госгарантий бесплатной медицины на 2026 год. Пройти тест смогут беременные, у которых средний или высокий риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями.

Исследование основывается на анализе ДНК плода, взятой из крови матери с 10-й недели. Он выявляет патологии с точностью до 99,9%. Стоимость НИПТ в платных клиниках может доходить до 50 тысяч рублей.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары Михаил Ветров предложил разработать для молодых пар инструкцию о подготовке к беременности. По его словам, брошюра поможет подтолкнуть россиян к решению о рождении ребенка и устранит пробелы в знаниях. Депутат призвал включить в инструкцию в том числе информацию об альтернативных способах зачатия, доступных для граждан России.