Депутат Ветров предложил выдавать инструкцию по подготовке к беременности молодым парам

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров предложил создать подробную инструкцию для молодых пар о подготовке к беременности. Об этом сообщил RT .

Ветров подчеркнул, что вопросы демографии находятся в зоне особого внимания государства. По его словам, несмотря на многочисленные программы поддержки родителей, многие супружеские пары не знают, как правильно подготовиться к рождению ребенка.

«Ворох вопросов и незнание процесса могут затруднить и даже оттолкнуть молодые пары от принятия решения о рождении ребенка», — добавил депутат.

Он призвал разработать инструкцию, которая охватит все аспекты планирования и подготовки к беременности, включая альтернативные способы зачатия, доступные для граждан России.