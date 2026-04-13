«Активное долголетие» в России стало основой для здоровой жизни пенсионеров

Программа «Активное долголетие» в России стала важным инструментом для поддержания здоровья и активности пожилых людей. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина на XVIII съезде Российского Красного Креста, сообщило РИА «Новости» .

Речь идет не просто о досуге или новых занятиях для пенсионеров, а о системной работе, которая помогает продлить активную жизнь.

«Ключ к долгой, активной и здоровой жизни», — сказала Баталина.

Она подчеркнула, что социальная изоляция — одна из проблем пожилых людей. Одиночество часто приводит к развитию различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые.

В число лучших проектов по поддержке активного долголетия вошла инициатива из Одинцовского округа. Проект «Адаптивная инфраструктура для возраста возможностей» получил награду от вице-премьера Татьяны Голиковой и министра труда Антона Котякова. Он направлен на создание доступной среды для пожилых — пространств, где можно заниматься физической активностью и общаться.