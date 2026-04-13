Проект активного долголетия признали лучшим в Одинцове

Проект из Одинцовского округа вошел в число лучших практик по поддержке активного долголетия в России. Награду вручили вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда Антон Котяков.

В числе победителей оказался проект «Адаптивная инфраструктура для возраста возможностей». Он получил признание в номинации, связанной с использованием региональной инфраструктуры для развития активного долголетия.

Инициатива направлена на создание доступной среды и развитие специализированных пространств для пожилых жителей округа. Речь идет о площадках, где можно не только поддерживать физическую и социальную активность, но и проводить время в общении.

«Мы стремились создать условия, в которых люди старшего возраста чувствуют себя востребованными и активными. Эта победа подтверждает, что выбранный подход работает», — отметил представитель проекта.

Всероссийский отбор проходит шестой год подряд. В этом году эксперты рассмотрели около 1350 заявок, из которых только 100 вошли в список лучших. Конкурс дает регионам возможность обмениваться опытом и находить новые решения в работе с пожилыми людьми.

Программа «Активное долголетие» действует в Московской области с 2019 года. Ее инициировал губернатор Андрей Воробьев. В Одинцовском округе к проекту уже присоединились более 34 тысяч человек.