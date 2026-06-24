Академик Бокерия развенчал миф о полезности диет

Питание следует организовывать таким образом, чтобы были сбалансированность и умеренность. Жесткие диеты и ограничения могут принести вред организму, сообщил РИА «Новости» главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» академик РАН Лео Бокерия.

«Да, необходимо правильно питаться. Однако не стоит при этом сидеть на каких-то жестких диетах, которые изнуряют тело и дух, часто серьезно травмируют человека», — подчеркнул он.

Он отметил, что после праздников или выходных человеку достаточно сделать следующие пару дней разгрузочными. Врач рекомендовал во всем соблюдать меру. По его словам, не следует делить продукты на однозначно вредные или полезные.

Ранее врач-кардиолог Александр Мясников рекомендовал по возможности отказаться от колбас, чипсов, пирожных, фруктовых соков и газированных напитков. Он также напомнил о необходимости вводить в рацион белок и клетчатку.