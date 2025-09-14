Неизвестные вбросили дипфейк с Алаудиновым для срыва голосования в Курской области

ЦИК опроверг участие бойцов «Ахмата» в охране участков в Курской области

Видео с заявлением командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова об участии бойцов в охране избирательных участков в Курской области создали при помощи нейросети. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что генерал-лейтенант Алаудинов никогда не делал подобных заявлений.

«Кроме того, в регионе активно распространяются фейки в отношении кандидата на должность главы региона, они также оперативно отрабатываются», — привело заявление Памфиловой РИА «Новости».

Кроме распространения недостоверной информации, направленной на срыв единого дня голосования, неизвестные хакеры провели более 290 тысяч атак на сайт Центризбиркома и более 300 — на платформу дистанционного электронного голосования.

Несмотря на неудачные попытки срыва выборов, участие в них уже приняли более 16 миллионов россиян.