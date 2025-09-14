На ресурсы ЦИК совершили почти 300 тысяч хакерских атак

Памфилова: на ресурсы ЦИК совершили около 290 тысяч атак

На портал Центральной избирательной комиссии совершили около 290 тысяч хакерских атак. Об этом на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025 сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«На текущий момент зафиксировали около 290 тысяч атак на портал ЦИК и свыше 300 — на дистанционное электронное голосование», — заявила она.

По словам Панфиловой, ЦИК прогнозировал большое количество фейков о выборах, однако пока их было немного.

«Совместно с партнерами АНО „Диалог“ мы отслеживаем эти фейки, идет мониторинг в регионах. Пока их совсем немного. В этом крупица подготовительной работы на их предупреждение», — добавила она.

Памфилова отметила, что после двух дней голосования в ЕДГ-2025 жалобы в ЦИК практически не поступали.

Электронная система голосования применяется в 24 субъектах из 81. Заявки на участие в ДЭГ в 2025 году подали свыше 1,7 миллиона избирателей.