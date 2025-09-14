Более 16 миллионов россиян проголосовали на выборах в ЕДГ-2025

В единый день голосования на выборах различного уровня проголосовали уже более 16 миллионов россиян. Такие данные на брифинге привела глава ЦИК Элла Памфилова.

«На федеральной платформе дистанционного электронного голосования проголосовали более миллиона 471 тысячи человек, что составляет более 85% от тех, кто подал заявление на голосование по ДЭГ», — добавила она.

Глава ЦИК также рассказала о беспрецедентной хакерской атаке на ресурсы избиркома. За время голосования совершено более 290 тысяч кибератак на сайт ЦИК и более 300 — на сервисы дистанционного электронного голосования.

ЦИК прогнозировал большое количество фейков о выборах, однако пока их было немного, отметила Памфилова. Все подобные сообщения отслеживают, идет мониторинг в регионах.