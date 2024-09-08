Более 175 заключенных в Московской области проголосовали на выборах

В СИЗО Подмосковья на 11 специальных избирательных участках 6 сентября провели голосование по выборам глав регионов. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Проголосовали 176 избирателей, находящихся под стражей в Московской области, но зарегистрированных в иных субъектах России. Голосование прошло в штатном режиме и жалоб от избирателей не поступило», — подчеркнул Березкин.

Правом проголосовать на выборах воспользовались 98% заключенных. Об этом рассказал заместитель директора ФСИН Александр Матвеенко в информационном центре ЦИК России, передал РЕН ТВ. Он добавил, что на данный момент также проголосовали 99% лиц, состоящих на уголовных учетах и находящихся в исправительных центрах.

С 6 по 8 сентября в рамках ЕДГ-2024 проходит около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. Голосование проходит в экстремальных условиях, сказала глава ЦИК Элла Памфилова, но жалоб о нарушениях меньше обычного.

Явка на выборах депутатов в городских округах Подмосковья к полудню 8 сентября составила 19,80%. На участках проголосовали 14,04% избирателей, дистанционно — 84,45%.