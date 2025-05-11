Журналисты собрались в Кремле в ожидании брифинга Путина

Президент России Владимир Путин проведет пресс-конференцию после встреч с мировыми лидерами, которые приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российские и иностранные журналисты собрались в ожидании выступления Путина. На столе президента уже лежат микрофоны, ручка и блокнот.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе выступления Путин подведет итоги четырех дней переговоров, сообщил журналист Павел Зарубин.

«Но учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдемся без вопросов. Заявление будет содержательным», — отметил Песков.

Журналистов расстроили слова пресс-секретаря президента, отметили «Ведомости».

Также Песков отметил, что у пресс-подхода Путина нет цели «взорвать» американский эфир.