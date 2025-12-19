Журналистов перед «Итогами года» угостили пирожками и сырниками

Журналисты, пришедшие в Гостиный Двор на «Итоги года с Владимиром Путиным», смогли перекусить пирожками, бутербродами и кексами. Об этом сообщила корреспондент 360.ru.

«Было тут, наверное, горячее, но его уже съели», — добавила она.

По информации NEWS.ru, в буфете предлагают сырники, пирожки с картофелем, с клубникой, с повидлом, сэндвичи с ветчиной или сыром, блинчики с мясом, шашлыки из курицы, а также яблоки и груши. Из напитков — чай, кофе и вода.

При этом многие пытались пронести в зал что-то с собой. Среди изъятого — шоколадные батончики, мандарины, энергетические напитки и даже квашеная капуста.

Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени, его будут транслировать все основные телеканалы и радиостанции. Оно совместит в себе форматы прямой линии и пресс-конференции. Ведущими станут Екатерина Березовская от Первого канала и Павел Зарубин от «России-1».