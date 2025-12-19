У посетителей прямой линии с Путиным изъяли квашеную капусту

Среди необычных предметов, которые после досмотра изъяли у участников прямой линии с президентом Владимиром Путиным, оказались квашеная капуста, энергетики, мандарины и шоколадные батончики. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Охрана сложила изъятые предметы в специальные контейнеры у металлоискателей, чтобы посетители смогли их забрать после окончания мероприятия. Для обеспечения безопасности у участников также конфисковали спреи, капли для носа и разные напитки.

По данным агентства, в список запрещенных к проносу вещей попали зарядные устройства, вейпы, баннеры, флаги и древки, лазерные указки, фонари, беспилотники и взрывчатые вещества.

В программе «Итоги года с Владимиром Путиным» совместят пресс-конференцию главы государства с прямой линией. Президент ответит на вопросы россиян, в качестве ведущих выступят журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени в Гостином Дворе.