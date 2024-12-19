Журналистка из Китая рассказала, чему хотела бы научить Путина

Журналистка RT Кун Мэннань хочет научить Владимира Путина китайскому языку. Об этом она рассказала ведущей 360.ru Регине Ореховой в Гостином Дворе перед началом прямой линии с российским лидером и большой пресс-конференции.

«Сейчас Россия и Китай очень близко общаются», — ответила она на вопрос, как у нее возникло такое желание.

Журналистка рассказала, что впервые участвует в таком мероприятии и по этому случаю оделась в традиционный китайский костюм.

По данным телеканала «Россия-24», число вопросов, которые россияне хотят задать президенту в рамках прямой линии, приблизилось к двум миллионам.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что на пресс-конференцию допустили журналистов из недружественных стран, которые сохранили аккредитацию в России и продолжают работать.

Мероприятие начнется в полдень по московскому времени.