Число обращений к прямой линии Путина приблизилось к двум миллионам

Количество обращений граждан к прямой линии президента России Владимира Путина приблизилось к двум миллионам за три часа до начала трансляции. Такие данные предоставил телеканал «Россия 24» .

Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, начнется в 12:00. Согласно подсчетам телеканала, на 09:00 19 декабря общее число обращений россиян составляет один миллион 974 тысячи.

Обратиться с вопросом к президенту можно будет до окончания эфира программ «Итоги года с Владимиром Путиным».

Известно, что на прямой линии будут присутствовать журналисты из недружественных стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что это сотрудники СМИ, которые продолжают работать в России и здесь аккредитованы.

Представитель Кремля также отметил, что глава государства скрупулезно готовится к программе, для него это ответственная задача. В подготовке к прямой линии участвуют министерства, ведомства и правительство.