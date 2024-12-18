На прямую линию с Путиным пустили недружественные СМИ

На совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции президента России Владимира Путина будут присутствовать журналисты из недружественных стран. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Их немного. Это все те иностранцы из недружественных стран, которые продолжают работать у нас. Они здесь аккредитованы», — отметил он.

По словам официального представителя Кремля, некоторое количество представителей зарубежных СМИ выразили желание приехать в Россию специально для пресс-конференции.

Песков рассказал, что Путин начал готовиться в прямой линии, также в подготовке задействовали министерства, ведомства и правительство. Уже поступило более 1,6 миллиона обращений. Больше всего россиян волновали вопросы, связанные со спецоперацией, обеспечением инвалидов и здравоохранением.

Совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет в четверг, 19 декабря, она начнется в 12:00.