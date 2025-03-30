Журналист Зарубин показал новые кадры с Путиным на подлодке «Архангельск»

Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале опубликовал новые кадры с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства в рамках рабочего визита в Мурманск спускался на борт новой атомной подводной лодки «Архангельск».

«Неизвестные новые кадры о Путине в подводной лодке», — подписал публикацию журналист.

В четверг, 27 марта, Путин посетил атомный подводный крейсер «Архангельск» в Мурманской области, а также дал старт спуску на воду новой отечественной атомной подводной лодки «Пермь» на территории предприятия «Атомфлот».

Президент отмечал, что спуск на воду «Перми» — важное событие, ведь уже в 2026 году субмарина войдет в состав Военно-морского флота РФ и приступит к выполнению реальных боевых задач.

Также глава государства провел встречу с экипажем крейсера «Архангельск». Одной из главных тем в ходе общения стал украинский конфликт.