Путину показали атомную подлодку «Архангельск» изнутри

Глава государства осмотрел центральный командный пост крейсера, а также каюту размещения экипажа, места хранения вооружения, сауну и кухонный блок. Вместе с ним на борт поднялись его помощник Алексей Дюмин и главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев.

Во время визита Путин также пообщался с личным составом крейсера. Командир подлодки рассказал президенту об условиях жизни моряков.

«Архангельск» является новейшей многоцелевой атомной подлодкой четвертого поколения, способной нести все типы морского ракетного оружия. Крейсер вошел в состав российского флота в 2024 году. Его экипаж уже завершил цикл базовой подготовки и полностью готов выполнять свои задачи в море.

Несколько лет назад Путин дал по видеосвязи старт спуску на воду атомной подлодки «Император Александр III», которая считается седьмым ракетносцем из линейки «Борей-А». Церемонию тогда приурочили к приему новых кораблей в состав российского ВМФ.