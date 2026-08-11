Жители Московской области подали наибольшее число заявлений на участие в ДЭГ

Минцифры: более 1 млн россиян через «Госуслуги» подали заявки на участие в ДЭГ

К 11 августа более миллиона россиян изъявили желание принять участие в выборах на федеральной платформе дистанционного электронного голосования. Заявки через «Госуслуги» подали более миллиона человек, большинство — из Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Проголосовать на ДЭГ можно в 32 регионах России. Заявления принимаются на «Госуслугах» до 23:59 14 сентября.

Правом воспользовались более миллиона человек. Большинство заявлений поступило из Подмосковья — 175 тысяч. На втором месте Ростовская область, на третьем — Алтайский край. Жители этих регионов подали 129,8 и 117,8 тысячи заявлений соответственно.

Ранее прошла жеребьевка для определения порядка размещения партий в бюллетене. Первая строчка досталась «Единой России».