Жители Московской области подали наибольшее число заявлений на участие в ДЭГ
Минцифры: более 1 млн россиян через «Госуслуги» подали заявки на участие в ДЭГ
К 11 августа более миллиона россиян изъявили желание принять участие в выборах на федеральной платформе дистанционного электронного голосования. Заявки через «Госуслуги» подали более миллиона человек, большинство — из Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Проголосовать на ДЭГ можно в 32 регионах России. Заявления принимаются на «Госуслугах» до 23:59 14 сентября.
Правом воспользовались более миллиона человек. Большинство заявлений поступило из Подмосковья — 175 тысяч. На втором месте Ростовская область, на третьем — Алтайский край. Жители этих регионов подали 129,8 и 117,8 тысячи заявлений соответственно.
Ранее прошла жеребьевка для определения порядка размещения партий в бюллетене. Первая строчка досталась «Единой России».