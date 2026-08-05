«Единая Россия» получила первую строку в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму
Жеребьевка состоялась в Центризбиркоме. В процедуре принял участие член президиума Центрального совета сторонников «Единой России», сенатор, Герой России Александр Карелин.
«Главное в избирательной кампании — соблюдать правила, честно проходить все положенные процедуры и обеспечивать легитимный результат. Оставаться ответственными и требовательными к себе и своей работе с людьми», — уверен он.
По его словам, главное в политической борьбе — не определенный номер в избирательном бюллетене, а честность и ответственность перед людьми.
Член Высшего совета «Единой России», Герой России (позывной «Струна») Владислав Головин отметил, что содержательная программа партии, ее реальные дела и достижения, работа с гражданами на местах всегда важнее места в бюллетене.
«Как в соревнованиях по плаванию, в которых я принимаю участие, не важно на какой дорожке ты плывешь — главное показать результат. Мы формируем Народную программу развития страны на основе предложений жителей России, их потребностей и чаяний. И самое главное, что мы несем ответственность за нашу работу перед людьми», — заявил он.
Участниками жеребьевки стали 11 политических партий, федеральные списки кандидатов которых ранее прошли регистрацию.
Осенью 2026 года в Московской области пройдут выборы в Государственную Думу и Мособлдуму. Кандидаты от партии «Единая Россия» были определены жителями в ходе предварительного голосования в конце мая —участие в нем приняли 635 тысяч человек (более 12% от общего числа избирателей).
Многие из претендентов ранее не были связаны с политикой, однако обладают серьезным профессиональным, жизненным и боевым опытом. В числе кандидатов в Госдуму — Герой России Людмила Болилая, участники СВО Сергей Пешкин и Павел Коломацкий, олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Легков. Возглавит список «Единой России» на предстоящих выборах Губернатор Московской области Андрей Воробьев.
На прошедшей недавно встрече с депутатами Госдумы VIII созыва Владимир Путин отметил особую роль «Единой России» в законодательной работе. «Депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей и проявили безусловную преданность Родине», подчеркнул президент.