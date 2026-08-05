Жеребьевка по размещению партий в бюллетене на выборы в ГД прошла прозрачно

Элла Памфилова отметила, что жеребьевка по размещению партий в бюллетене на выборах в ГД прошла прозрачно. Об этом глава ЦИК сказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как подчеркнула Памфилова, избирательная система готова к предстоящим выборам.

Недавно ЦИК утвердила порядок размещения партий в бюллетене на выборах в ГД. На первом месте — «Единая Россия», замыкают перечень «Новые люди». Центральный избирком зарегистрировал 11 партий на выборах в ГД впервые с 2007 года. Все они обладают льготой: сбор подписей от избирателей не требуется.

Недавно в московском метро запустили тематический поезд к выборам в ГД девятого созыва.