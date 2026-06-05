Зеленский просил о встрече с Путиным через российского бизнесмена

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026 рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский просил его недавно о встрече через одного российского бизнесмена.

По словам главы государства, три недели назад ему позвонил один из «представителей бизнес-кругов». Предприниматель рассказал Путину, что планирует встретиться в Киеве с украинским лидером.

«Вернулся [и говорит]: „Я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное — господин Зеленский просил о встрече“», — процитировал Путин бизнесмена.

Путин прокомментировал письмо Зеленского, посоветовав тому не бояться выборов и действовать в рамках Основного закона. Он напомнил, что удержание власти вне рамок Конституции называется узурпацией.

Путин также отметил успехи президента США Дональда Трампа на ниве перевоспитания Зеленского. Российский лидер поблагодарил американского коллегу за влияние на манеры главы киевского режима. Но отметил, что «есть еще над чем работать».