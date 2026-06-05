Путин посоветовал Зеленскому не бояться выборов

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно не узурпировать власть, а, не боясь, пойти на выборы. Об этом на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума сообщил президент России Владимир Путин.

«Это важный вопрос, на выборы надо идти, не бояться и действовать в рамках Основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпацией власти — уголовным преступлением. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы», — сказал он.

Российский лидер добавил, что Зеленский через одного из российских бизнесменов попросил о встрече с ним. Но в настоящее время смысла в этом нет, потому что сначала необходимо найти решения по урегулированию конфликта.

Также Путин ответил на упоминание Зеленским его возраста. Президент напомнил, что некоторые главы государств старше его.