Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ пройдет в Москве

Заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в Москве. Об этом сообщил ТАСС .

Председателем на заседании ПА ОДКБ председателем выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Среди участников — делегации Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

На мероприятии с докладом выступит глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр расскажет о ходе реализации приоритетов российского председательства в ОДКБ в 2026 году. В повестке дня также вопросы гармонизации законодательств государств — членов ОДКБ, а также проект заявления Совета по случаю 20-летия образования ПА ОДКБ.

В 2026 году страны — члены ОДКБ проведут шесть совместных военных учений, три из них состоятся на территории России. Два учения пройдут на территории Белоруссии и одно — Республики Казахстан.