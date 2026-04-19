Лавров примет участие в заседании совета парламентской ассамблеи ОДКБ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 апреля примет участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое пройдет в Москве. Об этом сообщили в МИД .

Мероприятие состоится под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как отметили в ведомстве, Лавров проинформирует парламентариев о реализации приоритетов российского председательства в ОДКБ в этом году, а также затронет вопросы внешнеполитической координации в условиях формирующегося многополярного мира.

В 2026 году страны ОДКБ проведут шесть совместных военных учений, три из них состоятся на территории России. Об этом на заседании Военного комитета Организации заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.