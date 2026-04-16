Шесть совместных учений ОДКБ пройдут в 2026 году

В 2026 году страны ОДКБ проведут шесть совместных военных учений, три из них состоятся на территории России. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов ходе заседания Военного комитета Организации .

«В текущем году запланировано шесть совместных учений, три из них пройдут на территории РФ, два учения — на территории Белоруссии и одно — Республики Казахстан», — сказал он.

Участники встречи рассмотрели текущую военно-политическую обстановку в зоне ответственности Организации и наметили меры по укреплению коллективной безопасности.

Особое внимание стороны уделили развитию совместной боевой подготовки с учетом современных конфликтов, а также вопросам повышения эффективности противовоздушной обороны и подготовки военных кадров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.Стороны обсудили тему консолидации и развития Организации.