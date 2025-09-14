Запад поменял тактику влияния на избирателей в России
Пискарев: Запад использует гранты для влияния на российскую молодежь
Запад изменил свою стратегию вмешательства во внутренние дела России и влияния на российских избирателей. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев.
Он отметил, что спецслужбы ряда западных стран делают акцент на грантовой поддержке молодых активистов, журналистов и специалистов в области искусственного интеллекта.
«Мы наблюдаем изменения в стратегии оказания воздействия на наших избирателей. В частности, ограничено продвижение экологической, феминисткой и ЛГБТ*-повестки», — сказал Пискарев.
Председатель комиссии отметил, что подобные явления в нашей стране не приживаются, а потому на Западе поняли, что это будет пустая трата времени и средств.
Перед голосованием Пискарев предупредил, что антироссийские силы могут попытаться устроить провокации на избирательных участках, в том числе вербуя для этого подростков.
*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.