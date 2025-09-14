Запад поменял тактику влияния на избирателей в России

Запад изменил свою стратегию вмешательства во внутренние дела России и влияния на российских избирателей. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев .

Он отметил, что спецслужбы ряда западных стран делают акцент на грантовой поддержке молодых активистов, журналистов и специалистов в области искусственного интеллекта.

«Мы наблюдаем изменения в стратегии оказания воздействия на наших избирателей. В частности, ограничено продвижение экологической, феминисткой и ЛГБТ*-повестки», — сказал Пискарев.

Председатель комиссии отметил, что подобные явления в нашей стране не приживаются, а потому на Западе поняли, что это будет пустая трата времени и средств.

Перед голосованием Пискарев предупредил, что антироссийские силы могут попытаться устроить провокации на избирательных участках, в том числе вербуя для этого подростков.

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.