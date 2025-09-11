В Госдуме призвали быть бдительными при разговорах по телефону в дни выборов

Антироссийские силы в дни голосования могут попытаться устроить провокации на избирательных участках, в том числе завербовав для этого подростков. Об этом заявил журналистам председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев .

«Призываем к бдительности при телефонных разговорах и контактах в мессенджерах с незнакомыми лицами», — подчеркнул депутат.

Обо всех призывах нарушать закон он попросил незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Пискарев напомнил, что воспрепятствование выборам — это уголовная статья, по которой можно получить до пяти лет лишения свободы.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что избирательные комиссии страны научились проводить голосование даже в самых экстремальных условиях.