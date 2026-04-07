Зампред Совбеза провел совещание с командованием ВМФ и ВКС в Новороссийске

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Новороссийск, где провел совещание с командованием ВМФ и ВКС России, а также руководителями оборонных предприятий. Об этом он сообщил в мессенджере MAX .

Медведев отметил, что посетил Новороссийск, исполняя поручения Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России, президента Владимира Путина. В ходе совещания обсудили вопросы защиты Черноморского побережья.

«Провел совещание с командованием ВМФ, ВКС и руководителями оборонных предприятий по вопросам поставок вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты», — уточнил он.

Ранее Медведев дал развернутое интервью, детально обсудив самые острые темы международной повестки. Зампред Совбеза отметил, что российский ВПК справляется с нагрузкой, производство различных видов оружия, средств поражения и военной техники ведется с очень высокими темпами. Кроме того, все отлично с кадровым обеспечением армии.