Законопроект о бесплатных зубных протезах для пожилых россиян внесли в Госдуму

Оказание ортопедической стоматологической помощи для россиян предпенсионного и пенсионного возраста необходимо включить в базовую программу обязательного медицинского страхования. Такой законопроект на рассмотрение Госдумы внес председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

В комментарии 360.ru он подчеркнул, что большинство россиян в преклонном возрасте сталкиваются с проблемами с зубами. Это приводит к ухудшению питания, заболеваниям пищеварительной системы и сокращению продолжительности жизни,

«Чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, надо ставить или ремонтировать зубные протезы. Стоит это дорого. Средства на платную стоматологию есть далеко не у всех, а в рамках ОМС этого не делают», — подчеркнул Миронов.

Депутат добавил, что бесплатно такие услуги оказывают только льготникам в некоторых регионах.

Чтобы устранить это различие, «Справедливая Россия» предложила внести поправки в закон об обязательном медицинском страховании и сделать установку и ремонт зубных протезов бесплатными для пожилых россиян.

В начале декабря прошлого года Миронов вместе с депутатом Госдумы Яной Лантратовой внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об освобождении от уплаты налога на доходы физических лиц пенсионеров, чей доход ниже полуторакратного прожиточного минимума. Авторы инициативы подчеркнули, что это улучшит финансовое положение пожилых россиян.