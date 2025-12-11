Для пенсионеров и предпенсионеров захотели расширить налоговые льготы

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о налоговых льготах для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Соавтором инициативы стала председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Документ предполагает освобождение от уплаты НДФЛ пенсионеров с доходом ниже полуторакратного прожиточного минимума и предоставлении налоговых льгот пенсионерам и предпенсионерам с доходами более 1,5 прожиточного минимума.

«Для граждан преклонного возраста с более высокими доходами НДФЛ должен составить 50%, а для лиц предпенсионного возраста — 75% от действующей ставки», — отметил Миронов.

Он напомнил, что пенсии в России не облагаются налогом на доходы физлиц, однако работающие пенсионеры отчисляют НДФЛ в размере 13%. Это касается и предпенсионеров, которые зачастую получают небольшую зарплату.

Введение льгот позволит улучшить финансовое состояние пожилых россиян, подчеркнул парламентарий.

Ранее стало известно, что в 2026 году средний размер социальной пенсии в России достигнет 16,6 тысячи рублей.