«Заканчивает далеко за полночь». График работы Путина раскрыли в Кремле

Песков: Путин заканчивает каждый рабочий день далеко за полночь, он трудоголик

Президент России Владимир Путин работает в ежедневном режиме и заканчивает трудовую деятельность далеко за полночь. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он трудоголик в хорошем смысле слова. График действительно очень плотный, президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. Рано утром уже на связи», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что столь напряженный график Путина связан с текущим периодом в истории страны.

«Такой период, который требует от главы государства энергичных усилий. Наш президент знает, что и как делать», — добавил он.

Ранее Песков сообщили, что в Кремле начали подготовку к поездке Путина в Северную Корею. Он пообещал своевременно озвучить дату визита президента в республику.