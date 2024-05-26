«Заканчивает далеко за полночь». График работы Путина раскрыли в Кремле
Песков: Путин заканчивает каждый рабочий день далеко за полночь, он трудоголик
Президент России Владимир Путин работает в ежедневном режиме и заканчивает трудовую деятельность далеко за полночь. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Он трудоголик в хорошем смысле слова. График действительно очень плотный, президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. Рано утром уже на связи», — сообщил пресс-секретарь главы государства.
Песков добавил, что столь напряженный график Путина связан с текущим периодом в истории страны.
«Такой период, который требует от главы государства энергичных усилий. Наш президент знает, что и как делать», — добавил он.
Ранее Песков сообщили, что в Кремле начали подготовку к поездке Путина в Северную Корею. Он пообещал своевременно озвучить дату визита президента в республику.