Визит Путина в КНДР анонсировали в Кремле

Кремль начал подготовку к официальному визиту президента Владимира Путина в КНДР. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как известно, у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовим, даты такой поездки своевременно сообщим», — сказал он.

Песков напомнил, что российский лидер в прошлый раз посещал Северную Корею еще в 2000 году. Тогда он приезжал в Пхеньян и проводил встречу с Ким Чен Иром, главой республики на тот момент.

Осенью 2023 года действующий лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Он побывал во Владивостоке, на аэродроме Кневичи в Приморье, в Комсомольске-на-Амуре и на космодроме Восточный.

Ранее Россия и КНДР обменялись организованными туристическими группами впервые со времен СССР.