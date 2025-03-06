Захарову удивили слова Макрона на фоне отправки французского посла в Россию
Захарова: Макрон признался, что для Франции мир в Европе не в приоритете
Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась словам президента Франции Эммануэля Макрона о России во время его экстренного обращения к нации. Комментарий о выступлении французского лидера она опубликовала в своем Telegram-канале.
Захарова подметила, что Макрон сделал свои противоречивые заявления в адрес России в то время, когда в страну направляется новый французский посол, который недавно заявлял о намерениях развития двухсторонних отношений.
«А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются „утихомирить“», — написала дипломат, задавшись вопросом для чего в этом случае в страну едет посол.
Кроме этого, Захарова отметила, что президент назвал французскую армию «самой мощной» в Европе, и напомнила, что точно так же про свою армию говорит и президент Украины Владимир Зеленский.
«Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», — не без иронии отметила представитель МИД.
Ранее Макрон в обращении к народу сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза.