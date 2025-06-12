Представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о поздравлениях зарубежных лидеров с Днем России. Об этом она написала в своем Telegram-канале , отметив, что разумного человека больше огорчили бы действия украинских властей.

«Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ему „особенно неприятно“ было читать новости о поздравлениях с Днем России от представителей ряда стран», — написала Захарова.

Она отметила, что нормального человека сильнее расстроил бы запрет президента Украины на вывоз тел погибших украинцев для захоронения. Она подчеркнула, что Сибигу больше беспокоят чужие праздники, чем собственные трагедии.

Официальный представитель МИД России добавила, что гениальный классик русской литературы Николай Гоголь точно описал подобное поведение.

Несколько дней назад Украина в одностороннем порядке в последний момент перенесла обмен телами и военнопленными на неопределенный срок. Бывшего украинский политик Виктор Медведчук высказал мнение, что киевские власти не хотели тратиться на выплаты значительных компенсаций семьям убитых.