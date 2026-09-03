Захарова заявила, что выступление Путина на ВЭФ «мощно отзовется» за границей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что выступление главы государства Владимира Путина на пленарной сессии на ВЭФ «мощно отзовется за рубежом». Об этом она рассказала ТАСС .

По словам дипломата, пленарная сессия и речь президента России были интересны всем.

«Я думаю, что за рубежом это выступление и сама пленарка отзовется мощно», — отметила Захарова.

Как подчеркнула официальный представитель МИД, на форуме затронули актуальные темы.

«Все ждали комментария по поводу этих абсолютно оторванных от нормальности заявлений Зеленского, и они прозвучали. Многие важные для россиян вопросы тоже прозвучали, на них были поставлены акценты», — подчеркнула дипломат. Так, например, Владимир Путин назвал вбросами сообщения о заморозке вкладов россиян.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Подробности о программе конференции — в материале 360.ru.