360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Захарова заявила, что выступление Путина на ВЭФ «мощно отзовется» за границей

    Захарова: выступление Путина на ВЭФ «мощно отзовется» за рубежом

    Фото: Пресс-служба Кремля

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что выступление главы государства Владимира Путина на пленарной сессии на ВЭФ «мощно отзовется за рубежом». Об этом она рассказала ТАСС.

    По словам дипломата, пленарная сессия и речь президента России были интересны всем.

    «Я думаю, что за рубежом это выступление и сама пленарка отзовется мощно», — отметила Захарова.

    Как подчеркнула официальный представитель МИД, на форуме затронули актуальные темы.

    «Все ждали комментария по поводу этих абсолютно оторванных от нормальности заявлений Зеленского, и они прозвучали. Многие важные для россиян вопросы тоже прозвучали, на них были поставлены акценты», — подчеркнула дипломат. Так, например, Владимир Путин назвал вбросами сообщения о заморозке вкладов россиян.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Подробности о программе конференции — в материале 360.ru.

    Читайте также

    Лавров рассказал о реакции Трампа, когда он узнал на Аляске о гонениях на УПЦ на Украине

    Более 2,6 миллиона избирателей подали заявку на электронное голосование

    Главное из заявлений Путина в Бишкеке: выступление по итогам саммита ШОС 2 сентября

    Russian President official apa/Keystone Press Agency

    Путин поучаствовал в открытии Игр кочевников в Бишкеке

    СВР раскрыла планы ПАСЕ и Европарламента заявить о непризнании выборов в России

    Alicia Windzio/dpa

    Россия и Белоруссия продолжат действовать сообща. Путин и Лукашенко обсудили итоги сотрудничества

    Путин назвал редкими встречи со своей учительницей Гуревич

    Путин назначил нового посла России в Ираке

    Бастрыкину продлили срок госслужбы еще на год

    СК РФ

    Путин заявил, что вопросы с топливом решаются

    Депутат Боярский одобрил решение VK подать иск к корпорации Apple

    Ключевые направления. Андрей Воробьев рассказал о предложениях жителей Подмосковья в программе ЕР