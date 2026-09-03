Путин назвал вбросами сообщения о заморозке вкладов россиян

Президент России Владимир Путин опроверг возможность заморозки средств на счетах россиян. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Это просто вбросы какие-то, кстати, довольно глупые», — подчеркнул российский лидер, отвечая на вопрос о заморозке банковских вкладов граждан.

По словам президента, такие решения не рассматривали даже в 2022 году, после начала СВО.

«Тогда многие вкладчики пошли в банки, чтобы обналичить средства, даже тогда наши банки в абсолютно спокойном режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали», — отметил Путин.

Ранее глава государства назвал слухи о мобилизации «информационной атакой перед выборами». Лидер страны добавил: пополнение идет за счет добровольцев-контрактников и этого достаточно, чтобы российская армия продвигалась вперед.